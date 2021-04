The Great Ace Attorney Chronicles - Les fans lancent une pétition pour un sous-titrage en Français

L'annonce de la sortie de The Great Ace Attorney Chronicles en Europe a tout de l'ascenseur émotionnel. Après l'annonce de la parution du jeu par Capcom, nous avons appris dans un premier temps que le public Européen n'aurait le droit qu'à une version dématérialisée sur l'eShop, contrairement aux Etats-Unis et au Japon qui auront quant à eux une version physique. Le deuxième coup dur en revanche tient dans la traduction du jeu. A l'inverse de Phoenix Wright : Ace Attorney Trilogy, qui avait eu le droit sur Nintendo Switch à un patch français peu après sa sortie, aucun plan de traduction autre que l'anglais est actuellement prévu par Capcom.

Devant ce mélange de frustration et d'incompréhension, l'internaute Motaru M. a décidé de lancer une pétition sur change.org, directement adressée à Capcom, leur demandant de revenir sur leur position. A comprendre, de proposer aux joueurs francophones un sous-titrage français pour pouvoir profiter de cette licence avec ses intrigues, ses jeu de mots et autres volte-face rocambolesques dans les meilleures conditions. La pétition compte un peu plus de 300 signatures à l'heure où nous écrivons ces lignes, vous pouvez la retrouver juste-ici si vous souhaitez faire entendre votre voix.

Bien que l'intention soit louable, cette volonté d'avoir une version française amène un autre problème sur le tapis. En Europe, on est généralement habitué à voir les jeux sortir au format "Multi-5", à savoir des traductions en Anglais / Français / Allemand / Italien / Espagnol. Si jamais Capcom devait répondre favorablement à la demande des francophones, il serait alors logique et légitime de fournir 3 autres traductions pour contenter l'ensemble des joueurs Européens. Ne reste plus qu'à voir comment les choses évolueront pour The Great Ace Attorney Chronicles. Dans tous les cas, sa sortie est actuellement planifiée pour le 27 juillet 2021 .

Source : Change