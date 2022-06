Flashback 2 - La suite du jeu culte de Paul Cuisset s'offre un teaser sur Nintendo Switch

Déjà annoncé en mai dernier sur Nintendo Switch et supports concurrents, Flashback 2 a profité du Summer Game Fest 2022 pour dévoiler les premières images des aventures de Conrad 30 ans après l'épisode original. Nous vous laissons découvrir ledit trailer ci-dessous. Flashback 2 sortira en hiver 2022 sur supports concurrents et courant 2023 sur Nintendo Switch .

Après sa victoire sur le « Cerveau Maître » dans le premier épisode, Conrad et ses alliés sont de nouveau confrontés aux Morphs, qui menacent toutes les civilisations. De plus, son ami Ian, qui possède des réponses à de nombreuses questions que Conrad se pose, vient juste de se faire enlever sous ses yeux… Un coup des Morphs ? Dans quel but précis ? À vous de le découvrir…

Développé en collaboration entre les équipes de Paul Cuisset et Microids Studio Lyon, Flashback 2 invitera les joueurs à découvrir une aventure inédite mélangeant habilement action, casse-têtes et infiltration. Il sera possible de (re)découvrir des lieux iconiques comme Neo Washington et La Jungle, en passant par des environnements exclusifs comme Neo Tokyo ou encore une base spatiale.

Afin de proposer une expérience fidèle à l’univers initié il y a trente ans, les fans de la première heure seront ravis d’apprendre que d’autres membres de l’équipe du premier opus sont de retour comme Thierry Perreau au game design ou encore Raphaël Gesqua, compositeur renommé de la version Amiga de Flashback.

Dans le but d’apporter une animation au plus proche de la réalité, Jamel Blissat, célèbre cascadeur pour de nombreuses productions Marvel (doublure d’Oscar Isaac dans Moonkight), prêtera ses mouvements au personnage principal du jeu, Conrad B. Hart.