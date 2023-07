Flashback 2 : Un nouvel environnement se dévoile en vidéo

Plus de 30 ans après la sortie du jeu original, Paul Cuisset est de retour en compagnie de Microids pour nous proposer Flashback 2 sur Nintendo Switch et supports concurrents. Désormais attendu pour le 16 novembre 2023 en versions physique et numérique, le jeu s'est offert un tout nouveau trailer à découvrir ci-dessous.

À propos de Flashback 2 : Au 22e siècle, les Mondes-Unis s’étendent en paix à l’ensemble du Système Solaire, mais cet équilibre est menacé par l’invasion des Morphs menée par la redoutable Générale Lazarus. À la recherche de son ami de toujours Ian, Conrad B. Hart plonge à nouveau dans une aventure haletante pleine de rebondissements et de révélations avec l’aide de ses rares alliés dont A.I.S.H.A., son arme emblématique à l’intelligence artificielle développée ! Caractéristiques du jeu : Plongez dans un univers graphique à l’ambiance Science-Fiction/Cyberpunk et visitez de multiples environnements (New Tokyo, New Washington, la jungle…)

Utilisez A.I.S.H.A. une arme létale adaptative, boostée à l’intelligence artificielle de combat.

Un jeu de plateforme-shooting, fluide, nerveux et précis.

Un environnement en 3D pour encore plus d’immersion…

Conçu et développé par le créateur de cette licence emblématique, Paul Cuisset.