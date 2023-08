Flashback 2 - Explorez la ville de New Washington dans une toute nouvelle vidéo

Après avoir révélé la Jungle de Titan - un environnement iconique et familier pour tous les fans de la première heure - l’éditeur Microids, les studios Microids Lyon/Paris et Paul Cuisset dévoilent un nouveau trailer de Flashback 2, dédié à la ville de New Washington !

Dans la métropole futuriste de New Washington, se déroule une enquête palpitante menée par Conrad B. Hart dans le but de retrouver son ami disparu, Ian. Vous serez plongé au cœur d'une aventure captivante, où affronter de redoutables adversaires tels que la mafia Triangle et de puissants Méchas sera inévitable. Soyez prêt à vivre une expérience hors du commun mêlant action, combats, plateforme et exploration dans un monde cyberpunk des plus saisissants.

Pour rappel, Flashback 2 est attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents à partir du 16 novembre 2022 en versions dématérialisé et en version numérique.