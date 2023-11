Flashback 2 est disponible sur supports concurrents, et bientôt sur Nintendo Switch

Si vous faites partis de ceux qui ont pesté de l'attente de 6 ans entre Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, pensez aux fans de Flashback qui ont du attendre plus de 30 ans pour pouvoir jouer à sa suite Flashback 2. Enfin disponible sur supports concurrents, Paul Cuisset et Microids nous offre un trailer de lancement pour découvrir ce titre mêlant shooter et jeu de plateforme. La Nintendo Switch quant à elle devra encore patienter, sa version ne sortira que durant le premier trimestre 2024 sans plus de précisions.

À propos de Flashback 2 :

Au 22e siècle, les Mondes-Unis s’étendent en paix à l’ensemble du Système Solaire, mais cet équilibre est menacé par l’invasion des Morphs menée par la redoutable Générale Lazarus. À la recherche de son ami de toujours Ian, Conrad B. Hart plonge à nouveau dans une aventure haletante pleine de rebondissements et de révélations avec l’aide de ses rares alliés dont A.I.S.H.A., son arme emblématique à l’intelligence artificielle développée ! Caractéristiques du jeu : Plongez dans un univers graphique à l’ambiance Science-Fiction/Cyberpunk et visitez de multiples environnements (New Tokyo, New Washington, la jungle…)

Utilisez A.I.S.H.A. une arme létale adaptative, boostée à l’intelligence artificielle de combat.

Un jeu de plateformes-shooter, fluide, nerveux et précis.

Des environnements 3D pour encore plus d’immersion

Conçu et développé par le créateur de cette licence emblématique, Paul Cuisset.