Flashback 2 sortira finalement en 2023 sur PC et consoles

Flashback est un jeu vidéo français culte des années 90 de la grande époque de Delphine Software. Bénéficiant d'une réalisation hors pair (pour l'époque) et d'une ambiance SF rappelant par certains côtés l'univers de Philip K. Dick, Flashback fait incontestablement partie du patrimoine vidéoludique mondiale. Trente ans plus tard (et oui, déjà) son créateur Paul Cuisset et Microids nous rappellent à son bon souvenir avec une suite, nommée fort à propos Flashback 2, qui était logiquement prévue dette année . Mais finalement, pour être " à la hauteur des attentes des joueurs", Microids vient d 'annoncer sur les réseaux que Flashback 2 ne sortira que l'année prochaine . Un mal pour un bien donc, même si pour les possesseurs de Nintendo Switch, ça ne change (à priori) pas grand chose puisque la version Switch du jeu était déjà prévue pour 2023. Retrouvez le communiqué de Microids ci-dessous.