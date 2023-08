Flashback 2 profite de la Gamescom pour dévoiler un nouveau trailer

A l’occasion de la Gamescom 2023, l’éditeur Microids, les studios Microids Lyon/Paris et Paul Cuisset dévoilent un nouveau trailer de gameplay pour Flashback 2 ! Pour rappel, le jeu est attendu dès le 16 novembre 2023 en versions physique et numérique sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Au cœur d’un futur dystopique, notre héros, Conrad B. Hart, doit affronter les redoutables Morphs, des ennemis coriaces dont l'objectif est d'asservir toutes les civilisations du système solaire. Pour contrecarrer leur plan diabolique, vous devrez déployer vos talents dans ce plateformes-shooter nerveux, offrant une fluidité et une précision saisissantes. Préparez-vous à affronter des défis ardus et des combats épiques qui mettront vos nerfs à rude épreuve !