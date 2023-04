Flashback 2 s'offre un nouveau trailer sur Nintendo Switch

Plus de 30 ans après le premier épisode, Flashback revient sur Nintendo Switch et supports concurrents en novembre 2023 avec la sortie de Flashback 2. L’éditeur Microids, les studios Microids Lyon/Paris et Paul Cuisset ont ainsi dévoilé un tout nouveau trailer du jeu que nous vous laissons visionner ci-dessous. Le titre aura également le droit à une version physique lors de sa sortie.

En 1992, le jeu vidéo Flashback révolutionnait le jeu d’action et s’élevait au statut de légende, se classant parmi les 100 meilleurs jeux vidéo de l’histoire. Développé par Paul Cuisset, créateur original de Flashback, en collaboration avec les équipes des studios Microids Lyon/Paris, Flashback 2 proposera une expérience fidèle à l’univers de Flashback et réunit certains des membres de l’équipe du premier volet comme Thierry Perreau au game design ou encore Raphaël Gesqua, compositeur de renom de la version Amiga de Flashback. Les joueurs seront également ravis d’apprendre que Donald Reignoux (Spider-Man, Titeuf et Harold dans Dragons) prêtera sa voix au héros Conrad dans la version française de Flashback 2.