Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge dévoile sa date de sortie, un nouveau personnage et son mode co-op à 6 joueurs

Après avoir fait saliver les amateurs de beat'em up durant des semaines, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge vient apporter de nouvelles informations sur son contenu à l'occasion du Summer Game Fest. Son dernier trailer vient en effet de dévoiler un mode co-op pouvant se jouer jusqu'à 6 en local et en ligne, ainsi que l'arrivée d'un sixième personnage jouable : Casey Jones. Et pour couronner le tout, la date de sortie du jeu vient d'être officiellement annoncée pour le 16 juin 2022 .

Le sémillant Casey Jones, allié indéboulonnable et effronté des tortues, entre en action contre le Clan Foot dans un tout nouveau trailer diffusé à l’occasion du Summer Game Fest. Armé de sa crosse de hockey légendaire, Casey fait parler son allonge, sa vitesse et sa puissance pour nettoyer les rues de New York. Un combattant polyvalent et explosif qui complète parfaitement le roster fourni du futur grand du beat’em upnéorétro. Casey Jones est un personnage déblocable.