Gameplay des premiers niveaux en attendant la sortie cet été du nouveau jeu des Tortues Ninja : Shredder's Revenge

C'est bien simple : à la rédaction, on est déjà fan ! Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, le nouveau jeu de Dotemu et Tribute Games qui remet les Tortues Ninja au centre du game, s'annonce tout simplement explosif. Crées dans les années 80 par Kevin Eastman et Peter Laird, les Tortues n'ont, à dire vrai jamais vraiment quitté le devant de la scène notamment grâce à de nombreuses séries animées sur Nickelodeon (qui a récupéré la licence.) Cependant, c'est bien connu, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes (de tortues.) Et c'est la même chose en ce qui concerne les jeux vidéos. Dotemu et Tribute Games l'ont bien compris puisque Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge revient à la base en s'inspirant des hits des Tortues sortis sur consoles Nintendo et salles d'arcade. En attendant de pouvoir mettre la main dessus, le site IGN a eu la chance de parcourir les deux premiers niveaux du jeu se déroulant dans le studio Channel 6 d'April et les rues de New York. Retrouvez un aperçu de ces niveaux et de ce qui vous attends dans le jeu avec la vidéo ci-dessous. Dans la foulée, on apprend que le jeu bénéficiera des voix (US) originales de la série télé de 1987 mais aussi qu'il sortira cet été .

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge est attendu cet été sur Nintendo Switch. Notez que les jeux originaux auront droit de leur côté à une compilation nommée Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection à retrouver notamment dans une superbe édition collector.

