Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection : une magnifique édition collector dévoilée pour les fans des Tortues Ninja

Si vous êtes fan des Tortues Ninja, et plus particulièrement des jeux qui ont fait les beaux jours des salles d'arcades et des consoles Nintendo dans les années 90, vous devez être aux anges. En effet, cette année , non seulement on attend Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, un nouveau titre hommage à la grande époque mais les meilleurs épisodes des tortues de l'ère 8/16 Bits reviennent avec la compilation évènement, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection. Si on savait déjà que la compilation aurait les honneurs d'une version boîte, on découvre aujourd'hui qu'elle aura aussi droit à une édition collector de toute beauté. Illustrée par Kevin Eastman lui-même, cette édition nous permet de retrouver instantanément le style des premiers comics et un contenu conséquent (voir détails ci-dessous) le tout pour... 149$ . Pour l'instant vu uniquement sur le site US de Target, on espère que cette édition fera le voyage jusqu'à nous. En attendant, retrouvez-là en images sur cette page.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection Edition Limitée comprend : Une copie physique du jeu avec un design de boîte original par Kevin Eastman

Une affiche en tissu avec l'adaptation de Kevin Eastman de TMNT : Turtles in Time (16" par 24")

Multicouche diorama en acrylique de Léonard, Donatello, Raphaël et Michel-Ange (11,4 cm sur 12,7 cm)

Ensemble de cinq modèles classiques de broches en émail - The Technodrome, Turtle Blimp, Party Wagon, Shredder et Krang

Ensemble de 12 cartes à collectionner translucides de style bande dessinée basées sur TMNT: Tournament Fighters avec des apparitions rarement vues de Wingnut, Armaggon, Chrome Dome, War, Aska, Karai et plus (3" par 5")

Artbook en couleur de 180 pages comprenant un chapitre dédié à chacun des 13 jeux de la compilation (5,5" par 8")

Pour rappel, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection comprend treize titres classiques :

• Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

• Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

• Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

• Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

• Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

• Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

• Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo)

• Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo)

• Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis)

• Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Genesis)

• Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)

• Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)

• Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection est attendu cette année sur les Playstation, Xbox, PC et Nintendo Switch. Notez que la compilation aura droit à une version boîte au prix annoncé de 39,99$/39,99€.

Rejoignez la communauté de Nintendo-Master.com sur nos réseaux sociaux : Twitter, Facebook et Youtube

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection Limited Edition (PS4/PS5/Xbox/Switch) up for preorder at Target ($149.99) https://t.co/kXHPrIlrDr #ad



includes:

-game

-16"x 24" cloth poster

-acrylic diorama

-enamel pin set of five

-set of 12 trading cards

-180 pg artbook pic.twitter.com/bmh2Lwq8fE — Wario64 (@Wario64) April 18, 2022

Source : Nintendolife