TMNT: The Cowabunga Collection - Découvrez le contenu de la compilation avec notre vidéo maison

A l'occasion de la sortie de Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection sur Nintendo Switch, notre ami Lotario a eu l'occasion de faire un test de cette compilation qui ravira les fans des tortues combattantes (à retrouver juste-ici). En parallèle de ce test, il en a également profité pour enregistrer une petite session de gameplay que vous pouvez retrouver ci-dessous. Aperçu des menus, affichage des bonus visuels, et surtout aperçu des différents jeux, tout vous attend ci-dessous.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection réunit treize jeux TMNT classiques de Konami dans un seul pack incroyable. Cette collection offre l'occasion unique aux joueurs de découvrir ces jeux très populaires et marquants sur Nintendo Switch™, avec en plus de nombreuses nouvelles fonctionnalités de confort :

Ajout d'un mode en ligne* pour certains jeux et d'un mode coop en local

Sauvegarde possible à tout moment

Onze versions régionales japonaises

Configuration des touches

Dessins et croquis de développement uniques

Contenu multimédia historique de TMNT

Les jeux sont basés sur les personnages et l'univers du dessin animé et des comics des années 80 : Tortues Ninja. Les jeux se déroulent souvent dans une version fictive de New York, dans les égouts, dans des bases ennemies futuristes, et même à travers les époques ! Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection sera disponible sur Nintendo Switch en 2022 !