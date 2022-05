Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection - Les tortues d'enfer de retour en version physique sur Nintendo Switch

Décidément 2022 semble placée sous le signe de la tortue ! Si côté nouveautés nous attendons impatiemment la sortie de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, les amoureux de rétrogaming pourront quant à eux apprécier très bientôt Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, une compilation proposant 13 titres mettant en avant nos chevaliers d'écailles et de vinyles sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Si la version dématérialisée était confirmée, ainsi qu'une version physique prévue pour l'Amérique du Nord, Konami Digital Entertainment, le développeur Digital Eclipse et Just For Games viennent de confirmer de leur côté qu'une version physique sera également de la partie en Europe. Attendue pour l'instant pour le 31 décembre 2022 (c'est une date provisoire), la compilation proposera les titres suivants :

À propos de Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection :

Cette incroyable collection de treize classiques donne à Shredder, au Clan Foot, à Bebop et à Rocksteady un nouvel aperçu de la façon dont l’adaptation par KONAMI des héros carapacés a défini les standards du beat’em up et des jeux d’action.

KONAMI s’est associé au studio de développement Digital Eclipse afin d’adapter avec expertise ces classiques aux systèmes de jeu modernes, en intégrant un ensemble de fonctionnalités améliorant le confort telles que la sauvegarde instantanée, le rewind et la modification des contrôles. Le jeu en ligne est également ajouté pour certains titres**, en complément du multijoueur local pour les jeux prévus à cet effet. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection comprendra également un guide numérique pour chaque titre afin d’aider les joueurs à combattre et à traverser certains niveaux difficiles.

Les jeux de la collection sont basés sur les personnages et les thèmes du cartoon et de la série de comics des années 80 Teenage Mutant Ninja Turtles, qui se déroule généralement dans une version fictive de New York City, autour des égouts, au sein de bases ennemies futuristes et même à travers le temps ! En collaboration avec Nickelodeon, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection rassemblera également des visuels du cartoon, des comics originaux et d’autres contenus TMNT au sein d’un Musée connectant les différents médiums de la franchise. Des artworks, croquis et documents de game design inédits seront également inclus.

Caractéristiques principales :