Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge - Le DLC Dimension Shellshock sortira fin août sur Nintendo Switch

Prochain DLC de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Dimension Shellshock vous proposera de découvrir à partir du 31 août et pour le prix de 7,99€ le tout nouveau personnage de Karai, une ancienne membre du clan Foot qui se distingue de par ses coups fulgurants. Elle rejoindra le très aiguisé Miyamoto Usagi, héros de la bande dessinée Usagi Yojimbo qui avait déjà été annoncé il y a plusieurs semaines. En marge de Dimension Shellshock, une mise à jour gratuite offre une nouvelle palette de couleurs pour toutes celles et ceux qui possèdent le jeu.

Dimension Shellshock ajoute deux nouveaux combattants jouables. La virevoltante Karai rejoint le très aiguisé Miyamoto Usagi, héros de la bande dessinée Usagi Yojimbo. Ce dernier a déjà croisé la route des tortues d’enfer dans leur série animée, en plus d’un caméo remarqué en figurine, s’imposant comme l’un de leurs camarades les plus populaires auprès des fans. De son côté, la très sarcastique Karai ajoute encore un peu de mordant aux combats, avec sa maîtrise du ninjutsu dont les attaques sont aussi mortelles que dynamiques. Avec Karai à vos côtés, plus rien ne peut arrêter les tétrapodes à carapace dans leur quête de justice qui s’étend désormais sur plusieurs dimensions.

Ce contenu additionnel vous met aussi des bâtons dans les roues avec le nouveau mode Survie, en plus des pistes musicales originales du compositeur Tee Lopes et des skins de couleurs pour les personnages jouables. Le mode Survie introduit les cristaux, à collecter pour sauter d’une dimension à l’autre et profiter du style visuel et du feeling uniques qu'elles procurent.

Le DLC Dimension Shellshock et la mise à jour qui l’accompagne font suite au contenu gratuit proposé au mois de décembre dernier. Le mode Partie Personnalisée et ses 11 modificateurs de jeu vous octroient un niveau de contrôle extraordinaire sur vos parties, tandis que les filtres visuels et les nombreuses améliorations en tout genre améliorent considérablement le confort de jeu.