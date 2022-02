Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge - Maitre Splinter prend les armes sur Nintendo Switch

Prochain beat'em up à sortir des locaux de Dotemu et de Tribute Games, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge vient nous apporter de nouvelles infos en ce mois de février. Outre l'annonce de la sortie prochaine du jeu sur davantage de supports (Nintendo Switch incluse), nous avons également le droit à un nouveau trailer nous dévoilant Maître Splinter activement occupé à corriger le clan des Foots.

La nature sereine de Maître Splinter le rend plus calme et réfléchi que ses élèves à carapace, mais sa connaissance profonde des arts ninja en fait un combattant redoutable. Les attaques de sa fidèle canne sont particulièrement puissantes et ses coups spéciaux ont une grande allonge : il peut gérer tout un groupe d’ennemis avec autant d’assurance et d’efficacité que les quatre tortues lorsqu’elles engloutissent une pizza !

Inspiré par le design emblématique de 1987, les vertueuses Tortues new yorkaises de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge prennent vie dans un pixel art magnifique, qui aurait tout à fait sa place dans votre salle d’arcade préférée. Entre le retour des tristement célèbres Bebop et Rocksteady et des lieux emblématiques de la série comme la Dimension X, ce nouvel épisode de TMNT s’annonce comme un hommage appuyé aux grands classiques du beat’em up doublé d’un jeu moderne passionnant pour les nouvelles générations.