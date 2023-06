Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge - Usagi Yojimbo débarque dans le premier DLC du jeu

Si les chevaliers d'écailles et de vinyles n'ont plus de secrets pour vous dans le dernier jeu Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, peut-être est-il temps de lorgner du côté des DLC. L’éditeur Dotemu et le studio Tribute Games viennent en effet de dévoiler le premier DLC du jeu dénommé Dimension Shellshock. Disponible plus tard dans l'année sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le trailer de présentation ci-dessous.

Dimension Shellshock introduit un nouveau combattant jouable particulièrement affûté : en plus d’être le héros de sa propre bande dessinée, Usagi Yojimbo est un allié de toujours des Tortues, aperçu à l’occasion de divers caméos dans le dessin animé ou via les figurines Teenage Mutant Ninja Turtles. Le lapin samouraï dégaine sa lame dans cette nouvelle vidéo de gameplay, plongeant d’une dimension à l’autre pour rendre sa justice et offrir un aperçu du gameplay inter-dimensionnel qui attend toute cette joyeuse troupe. Le DLC ajoute un nouveau mode de jeu, des pistes musicales originales du compositeur Tee Lopes et des skins de couleurs pour les personnages jouables : tout cela sera détaillé dans les prochaines semaines. En marge de Dimension Shellshock, une mise à jour gratuite pour Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge apportera également de nouveaux choix de couleurs.