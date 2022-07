Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge - Les versions physiques sont disponibles sur Nintendo Switch

Décidément ce 29 juillet 2022 était riche en sorties vidéoludiques. Après Xenoblade Chronicles 3 et Digimon Survive pour ne citer qu'eux, c'est au tour de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge de s'inviter dans les étals avec sa version physique. Disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents, le titre est disponible en 2 versions : une standard et une édition Signature.

À propos de Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder's Revenge :

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge se distingue par un gameplay révolutionnaire qui reprend avec brio les mécaniques des grands classiques intemporels du genre et les transcende magistralement grâce au savoir-faire vidéoludique des experts de Dotemu (Streets of Rage 4) et de Tribute Games, tous spécialisés en beat'em up. Combattez tous azimuts pour vous frayer un chemin à travers de magnifiques environnements résolument pixel-art qui grouillent d’ennemis très méchants et affirmez votre suprématie en incarnant vos Tortues préférées ! Accrochez-vous car elles possèdent toutes leurs propres techniques et compétences qui font de chaque run une expérience unique. Choisissez votre héros de prédilection, exécutez des combos dévastateurs pour terrasser vos adversaires et laissez-vous captiver par des escarmouches intenses où actions explosives et capacités ninja extravagantes se mêlent et s’entremêlent. Ouvrez l’œil (et le bon) et soyez au top de votre forme pour faire face en solo à Shredder et à son fidèle Clan des Foot... ou formez une équipe avec vos meilleurs copains pour jouer à quatre joueurs simultanément !

Les superbes visuels pixel-art colorés et l’ambiance 100 % TMNT vintage sentent bon les années 80. Personnages, véhicules, armes, objets et décors... Chaque élément est directement inspiré de la série télé de 1987 et vous propulse au cœur de cet univers emblématique qui embrasera chaque pixel de votre écran, avec un savant mélange d’humour décapant et d’aventures à l’action frénétique !

Caractéristiques principales :