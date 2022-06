Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge dévoile son OST au format Vinyle

Décidément les nouvelles s'enchaînent concernant Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Alors que nous attendons le jeu pour le 16 juin 2022 sur Nintendo Switch et supports concurrents, Kid Katana Records, Dotemu, Tribute Games, Nickelodeon et Just for Games viennent d'annoncer un partenariat pour proposer la bande-son du jeu sur disque vinyle. Attendu pour le 28 octobre 2022 , cette version contiendra 2 vinyles 2LP noirs accompagné d'un livret contenant des illustrations et notes de l'équipe.

À propos de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge (Original Soundtrack) :

Kid Katana Records s'est associé à Dotemu, Tribute Games et Nickelodeon pour sortir TMNT: Shredder's Revenge OST, un équilibre parfait entre les hommages aux classiques de TMNT et les airs contemporains.

Pour faire revivre la musique de l'une des licences de culture pop les plus emblématiques de tous les temps, la composition principale a été confiée à Tee Lopes, le talent derrière la musique de Sonic Mania et Streets of Rage 4 : Mr X's Nightmare. Sa vision musicale fait écho à l'esprit des tortues et aux spécificités de ce jeu : des hommages aux airs classiques de TMNT avec une bonne dose de fun et alternant avec fluidité des airs électro, funk, rock et jazzy aux accents chiptune.

De plus, des invités prestigieux se sont ajoutés à la programmation. Kid Katana Records sont fiers d'accueillir des légendes telles que Raekwon The Chef et Ghostface Killah du légendaire groupe de rap Wu-Tang Clan, et Mike Patton, leader de Faith No More et Mr Bungle. Ils ont tous interprété des morceaux exclusifs enregistrés spécifiquement pour le jeu et l'OST.