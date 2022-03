Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection : une compilation réunissant tous les jeux rétro des Tortues Ninja débarque sur PC et consoles

Les plus âgés d'entres nous (qui sont encore capables de lire) se souviennent forcément de la folie des Tortues Ninja qui a déferlé sur le monde à la fin des années 80. Véritable phénomène de société, les Tortues Ninja ont rapidement quitté les pages de leur comics créé par par Kevin Eastman et Peter Laird pour investir le petit et le grand écran à travers des séries animés, des films, et bien sûr, des jeux vidéo. Développés par Konmai, les jeux vidéo Tortues Ninja vont connaître un immense succès planétaire et cela, dès le premier jeu, Teenage Mutant Hero Turtles, sorti sur NES en 1989 qui s'écoulera à près de 4 millions d'exemplaires ! De nombreux jeux suivront dont de véritables petites pépites comme Turtle in Time sorti sur Arcade puis sur Super Nintendo ou encore Radical Rescue, génial sur... Game Boy ! Alors que l'on attend toujours Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, un jeu hommage à cette folle période, Konami nous propose de faire, comme les Tortues, un petit voyage dans le temps en compilant près de 13 titres et versions des jeux des Tortues Ninja des générations 8 bits, 16 bits et arcade. Chaque titre sera accompagné d'un guide numérique et, pour les jeux qui le permettent, il sera possible d'y jouer à plusieurs sur le même écran comme à la grande époque. Les jeux incluront aussi des sauvegardes rapides, une fonction rembobinage et le mappage des boutons. Retrouvez la liste des jeux inclus ainsi que le trailer de la compilation ci-dessous.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection est attendu cette année sur les Playstation, Xbox, PC et Nintendo Switch. Notez que la compilation aura droit à une version boîte au prix annoncé de 39,99$/39,99€.

• Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

• Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

• Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

• Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

• Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

• Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

• Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo)

• Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo)

• Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis)

• Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Genesis)

• Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)

• Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)

• Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)

*11 versions régionales japonaises au total -Aucune version japonaise publiée pour TMNT (Arcade) et TMNT : Tournament Fighters (NES)

**Titres avec fonctionnalité en ligne -TMNT (Arcade), TMNT : Turtles in Time (Arcade), TMNT : The Hyperstone Heist , Combattants du tournoi TMNT (Super Nintendo)

Source : Nintendolife