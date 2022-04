Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge : Dotemu présente son jeu hommage aux Tortues Ninja

Si vous êtes né(e) dans les années 80 , vous avez forcément vécu la folie des Tortues Ninja, personnages de comics US crées par Kevin Eastman et Peter Laird, popularisés par une série animée et de nombreux jeux vidéo notamment sur NES, Super Nintendo et Game Boy. Si vous êtes fan ou si, au contraire, vous ne connaissez pas encore ce morceau d'Histoire des JV, une Cowabunga Collection réunissant tous les titres phares de la grande époque des Tortues est prévue cette année - voir les détails ici. Seulement, si (re)jouer aux titres rétro des Tortues Ninja est une perspective excitante, en découvrir un nouveau l'est sans doute encore plus, surtout lorsque le titre en question est développé par le studio français Dotemu (Streets of Rage 4) et le studio québécois, Tribute Games (Panzer Paladin.) Dévoilé il y a tout juste un an, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge se présente comme un hommage prometteur autant qu'une mise à jour percutante des premiers jeux des Tortues Ninja. En attendant de pouvoir découvrir le titre, manette en main, Dotemu vient de publier une première vidéo "Behind the scenes" dans laquelle le PDG de Dotemu, Cyrille Imbert et le co-fondateur de Tribute Games, Jean-François Major expliquent leurs motivations et nous dévoilent l'envers du décor. Retrouvez cette vidéo ci-dessous dans laquelle vous pouvez activer et traduire les sous-titres. Cowabunga !

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge est attendu cette année sur Nintendo Switch.