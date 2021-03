Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge - Les chevaliers d'écailles et de vinyle de retour en jeu vidéo

Kawabunga ! Dotemu et Tribute Games viennent de révéler contre toute attente le retour des Tortues Ninja sous la forme de jeu vidéo avec la sortie prochaine de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge sur PC et consoles. Inspiré des classiques des années 90 de la licence tels que Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles In Time, ce nouvel opus prendra la forme d'un beat'em up rétro en side scrolling. Pour fêter le retour des chevaliers d'écaille et de vinyle, et en attendant les prochaines informations officielles, nous vous laissons découvrir ci-dessous la bande-annonce du jeu accompagnée des premières images officielles du jeu.

Bebop et Rocksteady mettent une nouvelle fois toute leur “intelligence” au service du dernier plan de Shredder et Krang dans Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. C’est l’occasion pour les quatre facétieux reptiles à carapace de visiter les lieux emblématiques de la licence TMNT pour contrecarrer le projet diabolique de leurs ennemis jurés. Avec leurs nouveaux pouvoirs ravageurs inspirés des grands classiques du jeu d’action, les quatre tortues d’enfer se lancent dans une virée tumultueuse et frénétique contre le Clan Foot qui les mènera des égouts putrides de New York aux quartiers sombres de Big Apple, jusque dans l’éprouvante Dimension X.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge est le mariage de deux experts du rétrogaming : Dotemu est un développeur et éditeur réputé pour ses portages fidèles, ses remakes impeccables et ses suites réussies de licences chéries du jeu vidéo comme Streets of Rage 4 (hit tonitruant nommé dans la catégorie Meilleur Jeu d’Action aux Games Awards 2020), le très attendu Windjammers 2, ou encore le remarquable Wonder Boy: The Dragon’s Trap. Tribute Games est le studio derrière les excellents Panzer Paladin, Flinthook et Mercenary Kings, des titres qui offrent un feeling diablement rétro à des mécaniques résolument modernes. Tribute Games accueille des talents ayant notamment officié sur le beat’em up Scott Pilgrim vs. The World: The Game et le jeu Teenage Mutant Ninja Turtles, sorti sur Game Boy Advance en 2007.