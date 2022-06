Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge est enfin disponible sur Nintendo Switch

L'attente a semblé interminable pour les amateurs de beat'em all, mais nous y sommes, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge est enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch et supports concurrents. Reprenant les codes du BTA de la NES, Tribute Games épaulé par Dotemu ont réussi à transposer l'action nerveuse du jeu 8-bits sur nos consoles actuelles. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le lire, notre test dédié est également disponible dans nos colonnes. Et si comme votre serviteur vous n'avez d'yeux que pour les bonnes vieilles cartouches, des versions physiques seront disponible en partenariat avec Just For Games à partir du 29 juillet 2022 .

DES HÉROS QUI SORTENT DE LEUR COQUILLE

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge se distingue par un gameplay révolutionnaire qui reprend avec brio les mécaniques des grands classiques intemporels du genre et les transcende magistralement grâce au savoir-faire vidéoludique des experts de Dotemu (Streets of Rage 4) et de Tribute Games, tous spécialisés en beat'em up. Combattez tous azimuts pour vous frayer un chemin à travers de magnifiques environnements résolument pixel-art qui grouillent d’ennemis très méchants et affirmez votre suprématie en incarnant vos Tortues préférées ! Accrochez-vous car elles possèdent toutes leurs propres techniques et compétences qui font de chaque run une expérience unique. Choisissez votre héros de prédilection, exécutez des combos dévastateurs pour terrasser vos adversaires et laissez-vous captiver par des escarmouches intenses où actions explosives et capacités ninja extravagantes se mêlent et s’entremêlent. Ouvrez l’œil (et le bon) et soyez au top de votre forme pour faire face en solo à Shredder et à son fidèle Clan des Foot... ou formez une équipe avec vos meilleurs copains pour jouer à quatre joueurs simultanément !

KRANG VA PASSER UN SALE QUART D’HEURE

Avec Bebop et Rocksteady qui prennent d’assaut Channel 6 et s’emparent de super-dispositifs ultra-complexes pour aider Krang et Shredder à exécuter leur plan machiavélique, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge précipite nos tortues préférées dans des combats farouches au beau milieu des lieux intemporels les plus célèbres de TMNT. De Manhattan à Coney Island, en passant par les toitures de la ville et les égouts visqueux, prêtez main-forte à notre quatuor intrépide afin qu’il atteigne la Dimension X. Mais attention, des soldats, des guerriers Triceraton et des fantassins de pierre se mettront en travers de son chemin !

TURTLE POWER !!!

Les superbes visuels pixel-art colorés et l’ambiance 100 % TMNT vintage sentent bon les années 80. Personnages, véhicules, armes, objets et décors... Chaque élément est directement inspiré de la série télé de 1987 et vous propulse au cœur de cet univers emblématique qui embrasera chaque pixel de votre écran, avec un savant mélange d’humour décapant et d’aventures à l’action frénétique !

CARACTÉRISTIQUES :