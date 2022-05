Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge - Les développeurs se livrent sur leur travail d'appropriation de la licence

Toujours attendu pour cet été mais toujours réfractaire à nous lâcher sa date de sortie, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge propose aux joueurs de retrouver les sensations des jeux Tortues Ninja des années 80-90 sur consoles modernes. Pour cela un travail conséquent a dû être abattu par le développeur Tribute Games, accompagné de l'éditeur Dotemu et de Nickelodeon. Afin d'en apprendre davantage sur les secrets de cette remise à jour de l'esprit Tortues Ninja, les équipes derrière Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge ont préparé une nouvelle vidéo des secrets de développeurs.

Passionnée par l’univers de Teenage Mutant Ninja Turtles depuis sa plus tendre enfance, l’équipe de Tribute Games a analysé les beat’em upshistoriques de la licence pour être certaine de capturer l’esprit de TMNT avec Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge . Pour offrir une version fidèle et moderne de cette expérience si importante pour les fans comme pour le studio, le studio s’est fendu de nombreuses améliorations subtiles pour marquer davantage la personnalité de chaque personnage, notamment par le biais d’attributs et de mouvements uniques. Découvrez comment Tribute Games a ancré son beat’em up résolument moderne dans l’héritage légendaire de Teenage Mutant Ninja Turtles avec cette nouvelle vidéo.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge est le mariage de deux experts du rétrogaming : Dotemu est un développeur et éditeur réputé pour ses portages fidèles, ses remakes impeccables et ses suites réussies de licences chéries du jeu vidéo comme Streets of Rage 4 (hit tonitruant nommé dans la catégorie Meilleur Jeu d’Action aux Games Awards 2020), Windjammers 2, ou encore le remarquable Wonder Boy: The Dragon’s Trap. Tribute Games est le studio derrière les excellents Panzer Paladin, Flinthook et Mercenary Kings, des titres qui offrent un feeling diablement rétro à des mécaniques résolument modernes. Tribute Games accueille des talents ayant notamment officié sur le beat’em up Scott Pilgrim vs. The World: The Game et le jeu Teenage Mutant Ninja Turtles, sorti sur Game Boy Advance en 2007.