Le Nintendo Direct du 12 septembre avec Zelda pourrait être repoussé

C'est une rumeur sur... une rumeur. Si vous êtes fan de jeux vidéo, vous savez sûrement que la communauté attend fébrilement le fameux Nintendo Direct de la rentrée qui généralement a lieu en septembre et présente les jeux de la fin d'année et du début d'année prochaine . Si on regarde en arrière, ce Nintendo Direct peut arriver n'importe quand en septembre , aussi bien en début qu' en fin de mois ( l'année dernière , c'était le 24 septembre , par exemple- voir le détail des derniers Direct ICI.) Cependant depuis plusieurs jours , des rumeurs persistantes évoquent la date du lundi 12 septembre . Logiquement, on devrait donc être fixé d'ici quelques jours , à moins qu'un évènement majeur ne vienne bouleverser tout ça... En effet, les mêmes qui annonçaient le Direct pour le 12 septembre , Mike Minotti de GamesBeat et Jeff Grubb de Giant Bomb en tête, pensent désormais qu'il sera reporté- si tant est qu'on puisse reporter quelque chose qui n'a pas encore été annoncé. Ce "report" serait, selon eux, lié au décès de la reine Elizabeth II après près de 70 ans de règne . On ne sait pas dans quelles mesures ce décès pourrait impacter la diffusion de la vidéo de Nintendo si ce n'est par l'émotion qu'il suscite dans le monde entier et le focus médiatique. Il est vrai aussi que la disparition d'Elisabeth II est un évènement planétaire. Elizabeth II était reine du Royaume-Uni (englobant l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Ecosse et l'Ireland du Nord) mais aussi de près de 16 pays dont le Canada, la Nouvelle-Zélande, l’Australie, les Bahamas ou encore la Jamaïque. Elle était aussi cheffe du Commonwealth regroupant 53 pays de l’ancien empire britannique dont l’Inde, le Pakistan, l’Afrique du Sud, le Nigéria ou encore le Bangladesh, Tous ces pays devraient donc décréter une période de deuil. Le Royaume-Uni entre d'ailleurs dès aujourd'hui dans une période de deuil de plus de dix jours avec, logiquement, au neuvième jour, le 17 septembre les funérailles de la reine à l’abbaye de Westminster.*

Alors dans ces conditions, Nintendo peut-il préférer "modifier" ses plans ? Notons que pour le moment, il semblerait qu'aucun éditeur-tiers concerné par la diffusion du Nintendo Direct n'a été contacté- en tout cas aucun de ceux dans lesquels se trouvent à priori les sources de nos spécialistes en rumeurs. Par ailleurs, si le Nintendo Direct est bien prévu le 12 septembre , on peut penser que de nombreuses annonces doivent arriver le même jour . Il y a sans doute des sites qui vont être mis à jour, des précommandes qui vont s'ouvrir, voire des jeux qui vont sortir le jour même ou quelques jours après. Décaler un tel "évènement" n'est pas facile. C'est cependant déjà arrivé notamment il y a tout juste 4 ans , en 2018 suite au tremblement de terre à Hokkaido. Le Nintendo Direct avait néanmoins été annoncé officiellement peu de temps avant (voir ici.) Et il sera publié huit jours plus tard (voir là.)

Pour rappel, les rumeurs prédisent "une explosion de Zelda" et de nombreuses annonces- voir le détail ici. Alors le Nintendo Direct de septembre sera-t-il publié en septembre. Le suspens continu. GOD SAVE THE PRINCESS ZELDA.

*Ne vous inquiétez pas ce n'est pas une défaillance de votre écran. N'essayez donc pas de régler l'image. Vous êtes toujours sur Nintendo-master.

I am terrified to say this because it sounds like something NO ONE will believe but sounds like the Nintendo Direct might be delayed because of the Queen lol — Mike Minotti (@Tolkoto) September 8, 2022