Il y a un Nintendo Direct de prévu en septembre à 100%

Franchement : pas besoin de s'appeler Madame Irma ou même d'être Jeff Grubb de Giant Bomb; spécialiste en rumeur en tout genre, pour le prédire : il y aura un Nintendo Direct en septembre. Ce n'est pas un mantra mais une prédiction logique puisque chaque année, il y a un Nintendo Direct en septembre. Pour s'en convaincre, nous vous invitons à faire un petit voyage dans le temps pour voir ce qu'il s'est passé en septembre avec Nintendo depuis 2016. Retrouvez donc ci-dessous les dates de diffusions des Nintendo Direct de septembre des années passées et des liens pour vous ramener à nos news de l'époque.

2016

1er septembre 2016 : Nintendo 3DS Direct. Alors que les joueurs ne parlaient que de la NX (future Nintendo Switch) Nintendo s'occupait de sa 3DS avec un Direct spécial avec en point d'orgue l'annonce d'un Pikmin sur 3DS- souvenez-vous.

2017

14 septembre 2017 : Pour le premier Noël de la Switch, Nintendo nous proposait un Direct très sage consacré à la fois à la Switch mais aussi à la 3DS, qui bougeait encore à ce moment là- souvenez-vous.

2018

14 septembre 2018 : toujours un Direct consacré à la fois à la 3DS et à la Switch même si cette dernière était cette fois, beaucoup plus présente avec des jeux comme Luigi's Mansion 3, Yoshi's Crafted World ou encore l'annonce d'un nouvel Animal Crossing... Souvenez-vous.

2019

Le 4 septembre 2019 : Un Nintendo Direct centré entièrement sur la Nintendo Switch avec en ultime annonce, l'arrivée de l'édition définitive de Xenoblade Chronicles- souvenez-vous.

2020

Le 3 septembre 2020 : Nintendo dévoile un Super Mario Direct pour les 35 ans de Mario avec une annonce choc : la sortie de Super Mario 3D All-Stars quinze jours après ! Souvenez-vous

: Nintendo dévoile un pour les 35 ans de Mario avec une annonce choc : la sortie de ! Le 17 septembre 2020 : Surprise après le Direct Mario, Nintendo a publié le même mois , et le même jour un Monster Hunter Direct et un Direct Mini Partner Showcase ! Souvenez-vous.

2021

Le 24 septembre 2021 : L'année dernière, le Direct de septembre s'était fait désirer... Finalement, il avait amené avec lui de nouvelles images de Bayonetta 3 et de Splatoon 3 et annoncé le nouveau jeu Kirby- Souvenez-vous.

2022

Avec tout ça, difficile de ne pas se dire que Nintendo ne publiera pas de Nintendo Direct en septembre puisque depuis sept ans , c'est toujours le cas. Même en 2020 , année très spéciale comme chacun sait, qui avait vu l'E3 annulé et avec lui, le Nintendo Direct habituel de juin, Nintendo avait finalement diffusé deux Direct spéciaux. Notez d'ailleurs que cette année aussi, l'E3 a été annulé (et donc le Nintendo Direct de juin aussi) et que si tout l'été, des micro évènements ont fait l'actu (dont, dernièrement, un Splatoon 3 Direct- voir ici) on peut penser que Nintendo a encore de quoi remplir un Nintendo Direct pour présenter les jeux de la fin d'année et ceux du début d'année prochaine. Le catalogue de la Switch, même plutôt bien achalandé a encore quelques blancs. Le nom Zelda n'y est d'ailleurs toujours pas inscrit et il n'y a pas de sortie programmée en décembre. Ca manque aussi de jeux familiaux et des rumeurs annoncent le retour de Metroid Prime... Bref, Nintendo et ses amis ont sûrement encore des choses à nous dire. Donc, lorsque Jeff Grubb de Giant Bomb déclare dans une de ses dernières vidéos que "100% il y a un Nintendo Direct en septembre. C'est aussi simple que ça.", on a presqu'envie de lui demander s'il a deviné ça tout seul ?

Evidemment, on surveillera les réseaux de Nintendo de près et en attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

Source : Nintendolife