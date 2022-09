Un nouveau Nintendo Direct de 40 minutes annoncé pour demain

On l'attendait : il sera là. Le Nintendo Direct de "septembre" sera diffusé, non pas le 12 comme les rumeurs le prétendaient mais dès demain, mardi 13 septembre à 16:00 (heure de Paris) avec 40 minutes axées sur "les jeux attendus pour cet hiver". Alors votre body est-il ready ? En tout cas, nous serons au rendez-vous et on espère que vous serez là aussi ICI même pour découvrir ce que Nintendo nous réserve... Une "explosion de Zelda" ? Le remake de Metroid Prime ? De nouveaux jeux ou remasters ? Tata Yoyo, le jeu ? Faîtes vos jeux, rien ne va plus ! En attendant, retrouvez toutes les dernières rumeurs sur ce DIRECT tant attendu ICI. et n'hésitez pas à faire vos prédictions en commentaires...

Rendez-vous pour une diffusion Nintendo Direct d’environ 40 minutes centrée principalement sur les jeux Nintendo Switch à venir cet hiver.

