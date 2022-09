Nintendo Direct -13 septembre 2022 : nos prédictions

Après un été riche en micro évènements liés à Nintendo plus ou moins sympas mais sans le Nintendo Direct de juin , qui lance généralement l'E3 (annulé cette année), les joueurs sont prêts pour découvrir le catalogue complet de la fin d'année 2022 de la Nintendo Switch (et même celui des premiers mois de 2023...) Aujourd'hui, mardi 13 septembre , à 16H00 (heure de Paris) Nintendo nous proposera en effet, enfin son Nintendo Direct de septembre (à suivre ICI.)

Si on a déjà partagé avec vous, quelques rumeurs sur le contenu supposé de ce Direct qui devrait durer (tout de même) près de 40 minutes et qu'on connaît déjà pas mal de titres à venir- dont certains n'ont toujours pas de dates précises (comme les Lara Croft, par exemple) à dire vrai, à ce stade, on peut tout imaginer ! Nintendo peut nous surprendre en annonçant des jeux inattendus qui sortiront dans la foulée et dans les prochains mois. Ca peut être totalement génial- ou pas vraiment ! En attendant de découvrir tout ceci, on l'espère ensemble, les newsers du site dont votre serviteur, se sont amusés à laisser vagabonder leur esprit en essayant de deviner le contenu du Nintendo Direct ou plutôt en listant ce qu'ils aimeraient y trouver. Cette fois-ci, il ne s'agit donc plus de rumeurs mais c'est simplement de la magie !

Alors que faut-il attendre ? A la rédaction on est tous d'accord pour dire que les Zelda HD de la Wii U vont revenir dès ce mois-ci soit en bundle "spécial" façon Zelda 3D All-Stars disponibles très vite, soit indépendamment. On pense aussi qu'il y a de grandes chances que Metroid Prime soit de la partie... Après, chaque newser à ses petites envies, ses marottes, ses délires et ses obsessions. Retrouvez nos prédictions plus ou moins réalistes ci-dessous. En même temps, si on ne peut plus rêver avant un Nintendo Direct, autant changer de passion.

A tout saigneur, tout honneur...

Pour moi, Nintendo va annoncer quelques nouveaux jeux pour cette année mais aussi des jeux pour 2023 , en attendant l'annonce de la sortie de la Switch 2 en fin d'année ou début d'année prochaine. Cette nouvelle Switch sortira peut-être au premier semestre 2023 , en mars par exemple ? Ou peut-être au second ? En tout cas, le prochain Zelda sortira en même temps... Donc, si on a une date de sortie du prochain Zelda, on aura celle de la prochaine Switch ! A ce propos, j'espère qu'on aura un nouveau teaser et surtout un titre (ou un rendez-vous spécial pour le découvrir.) Evidemment, le Direct devrait revenir sur les jeux qu'on connait comme Bayonetta 3 et Mario + The Lpins (même si je pense que la sorcière aura son propre Direct) Pour le reste, je table sur :

Nintendo Party : ça manque de jeux casuals pour Noël à mon avis. Il y a déjà eu deux Mario Party. Un troisième n'est pas exclu... Mais un Zelda Party ou un Animal Crossing party, ça le ferait aussi...

Parmi les jeux Wii et GameCube que j'aimerai revoir : MadWorld, Epic Mickey, Viewtiful Joe 1 & 2, Baten Kaitos... Ce serait bien qu'on ait aussi une manette GameCube pour la Switch et, qu'à terme, on se retrouve avec toutes les manettes Nintendo sur Switch.

Au tour de notre Padawan

Au niveau des annonces moins certaines, je mise personnellement sur un segment Fire Emblem avec en premier lieu une présentation du Season Pass de Fire Emblem Warriors : Three Hopes. En fin de présentation un premier aperçu du prochain Fire Emblem sera dévoilé avec un rendez-vous ultérieur pour un Fire Emblem Direct.

Je verrais bien aussi un retour de Punch Out via un Arms 2 crossover entre les licences.

Ring fit Adventure plus doit déjà être dans les tuyaux de Nintendo depuis longtemps, il serait temps de le dévoiler face à l'absence totale de concurrence.

Enfin, l'offre Nintendo Switch Online pourrait encore être amenée à évoluer avec une nouvelle offre intermédiaire permettant de tester pour une durée limitée, à l'instar de ce qui se faisait sur Super Smash Bros. Brawl, les jeux du catalogue N64 et pourquoi pas Game Boy et Game Boy Advance, présents dans l'offre pack additionnel. Le Fighters Pass n°1 pourrait d'ailleurs lui aussi rejoindre cette offre ou bien un autre DLC de gros titres Nintendo comme le Season pass de Three Houses

Et aussi pêle-mêle :

The Wind Waker HD

Des nouvelles de Splatoon 3 , enfin des mises à jour gratuites + le thème du prochain Splatfest

, enfin des mises à jour gratuites + le thème du prochain Splatfest Des nouvelles de Metroid Prime 4

Trailer histoire Bayonetta

Nouvelles courses Mario kart 8

Des nouvelles de Zelda BOTW 2 + le titre + rendez-vous au The Game Awards pour en voir plus

+ le titre + rendez-vous au pour en voir plus Un truc qui sort fin d'année genre Captain Toad 2

Smash 64

Bande annonce du film Mario

Darth GG a quelque chose à vous dire :

Metroid Prime 4

Non en fait je propose de passer directement à Metroid Prime 5. Ce 4ème épisode est un échec en terme de développement et de communication, qu’il risque bien à l’heure actuelle de devenir le Duke Nukem Forever de Nintendo. D’ailleurs si l’on regarde bien, le chiffre quatr..quat… enfin ce chiffre n’existe pas après tout…

Mother

Dans la famille je te crée un jeu génial, mais je suis trop feignant pour l’exporter en Europe, Nintendo se pose là. Même Square Enix fait l’effort dernièrement en nous ressortant (à plein tarif oui) des licences qu’on n’a pas eu l’occasion de connaître à l’époque de la SNES, mais au moins on peut enfin y jouer de manière officielle… Nintendo, sortez-vous les noix mojo du fond du mécontentement et ramenez-nous la trilogie Mother / Earthbound en version remasterisée, avec un supplément traduction. Laisser un tel bijou sous-exploité c’est criminel !

Mario Kart 8 Deluxe

Nintendo pour nous faire payer 24,99€ pour nous faire acheter des nouveaux circuits sur un jeu sur-rentabilisé depuis la Wii U, y’a du monde, par contre pour mettre à disposition lesdits nouveaux circuits, y’a plus personne. Il serait temps de se secouer !

Pikmin 4

Alors de base, je n’ai jamais été fan de cette licence qui fait une pseudo-apologie de l’esclavage, mais tout de même… Faut penser à ceux qui attendent le 4ème épisode, ça fera bientôt 10 ans qu’ils se tirent sur le pistil en espérant que Miyamoto donne enfin des news ! Un nouvel astronaute avec un sifflet coincé dans le casque, deux couleurs supplémentaires de Pikmin et c’est reparti Miyamoto !

Fire Emblem

De mon propre aveu, j'ai gueulé comme les puristes lorsque la licence Fire Emblem s'est casualisée avec l’épisode Awakening sur DS. Mais d"un autre côté, ça a été le premier opus que j’ai enfin pu terminer, avec ceux qui ont suivi… Episode simplifié ou pas, j’attends impatiemment le prochain opus !

WaveRace

Wave Race, c’est un peu comme le F-Zero chez certains joueurs. Je sais que la licence est morte et enterrée, mais je crois encore à sa résurrection et je continue de la clamer. Vendez-moi du rêve Nintendo, et si c’est le cas demain je serai élu prophète \0/

Nintendo Switch Online - Catalogue Gamecube

Sérieusement… Vous avez vu comment se touchent les revendeurs actuellement sur les sites type eBay / Leboncoin avec les jeux GameCube ? Nintendo, on attend le beau geste pour nous ramener enfin les perles du Cube sur consoles modernes ! Même en 50 FPS je dis oui !

Animal Crossing

La licence qui aura évité un bon nombre d’accidents lors du premier couvre feu ! Quoi de mieux en cas de nouveau couvre feu national qu’un nouvel épisode ? Par précaution Nintendo a peut-être un opus sous la main. Par contre si ils nous pondent le jeu Wii U amiibo Festival ça va barder…

NieR Automata

En tant que gros fan de la licence NieR, je ne comprends pas que Square Enix et Nintendo ne daignent pas nous sortir le premier épisode et passer directement au second… Certes on n’a pas attendu la Switch pour y jouer, mais y’aurait eu le beau geste… En attendant, je retrouverai avec plaisir 2B et 9S le mois prochain.

Bayonetta

Je suis pratiquement sur que porter des habits dont la matière principale est le cheveu est une forme de fétichisme. Tandis que notre ami RifRaff attend impatiemment de passer sous les talons aiguilles de la sorcière, je continue de zieuter ma ludothèque en me disant qu’il faudrait que je débliste un jour l’épisode 2… Peut-être qu’un nouveau trailer du 3ème volet me donnera envie de m’activer !

Zelda BOTW 2

A défaut d’une nouvelle vidéo de gameplay, si Nintendo pouvait au moins nous donner le titre du jeu… Cela permettra à toute une génération de dire à leurs enfants combien de temps ils ont attendu avant de voir enfin cette suite sur console

Nintendo Switch Online - Catalogue Game Boy Advance

Ah la Game Boy Advance, tant de jeux de légende et trop peu de monnaie pour tous les racheter à l’heure actuelle. Une petite console virtuelle avec les hits de la console je dis pas non… Après tout Nintendo nous a bien pondu une compilation avec le programme Ambassadeur de la 3DS quand on l’avait acheté plein pot à sa sortie (oui le porte-monnaie de mon moi étudiant s’en souvient encore de cette douille).

Advance Wars 1+2 Reloaded

La guerre en Ukraine nous aura donc coté l’extinction en France de l’Huile, de la Moutarde, mais surtout d'Advance Wars 1+2 Reloaded. Vu comment le conflit a l’air de s’enliser, il serait peut-être temps que Nintendo se décide enfin à sortir le jeu quitte à ce qu’un certain pays fasse la tête… Au pire on risque quoi ? La troisième Guerre Mondiale ?

Super Mario - The Animated Movie

Depuis le temps que l’on en parle, on aimerait là aussi mettre enfin des images sur ce film. Avec Illumination Entertainments aux commandes, je me pose tout de même une question… Est-ce que les Goombas auront les mêmes tics de vocabulaire que les Minions ?

Zelda Oracle of Seasons / Oracle of Ages

Bien que développés par Capcom à l’époque, ces deux opus Game Boy Color restent encore dans mon top 3 grâce à leur univers et leur mécanique de gameplay. Après la résurrection de A Link’s Awakening par Grezzo sur Nintendo Switch, il ne nous manque plus qu’un remake de ces deux perles pour oublier le fait qu’on n’a jamais eu le droit à Oracle of Secrets…

F-Zero …

Non en vrai les fans désolé mais y’a plus d’espoir…

Star Fox …

Ah mince ceux-là aussi ils sont encore vivants !

Super Mario Odyssey 2

Qu’est-ce qu’un vrai/bon Mario 3D ? Cette question elle nous aura autant saoulé que la légitimité de Splatoon 2 et 3 sur Nintendo Switch. Il ne faut pas nier que Super Mario Odyssey a enchanté des millions de joueurs sur Switch. Mais avec un mème de Bowsette qui persiste encore en 2022, il serait grand temps que Nintendo l’ajoute dans le lore, et quoi de mieux qu’une suite du jeu qui a vu naître ce mème ???

Pokémon Ecarlate / Pokémon Violet

Dans la catégorie « je peux pas m’empêcher de les tacler, mais je sais que je vais les acheter day one quand même », les prochains jeux de la licence Pokémon se posent là. Allez-y servez-nous un nouveau trailer, de toute façon la CB est déjà prête.

_____________________________________________

Pour finir, retrouvez notre Bingo NM qui reprend quelques-uns de nos délires. Alors retrouverons-nous, certains de ces jeux ? Y en aura-t-il d'autres ? N'hésitez pas à partager vos prédictions dans les commentaires et à nous retrouver sur notre serveur Discord,

Evidemment, on vous donne rendez-vous à 16h00 (heure de Paris) pour 40 minutes dédiées aux prochains jeux de la Nintendo Switch. Allez, tous ensembles !

