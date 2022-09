Xenoblade Chronicles 3 - Découvrez Ino et le mode Arène dans le Pass d'Extension Vol.2

Alors que certains sont toujours entrain de parcourir le monde de Xenoblade Chronicles 3, d'autres l'ayant terminé cherchent encore un sens à leur vie, et attendent impatiemment les DLC du jeu. A l'occasion du Nintendo Direct, nous avons pu découvrir la seconde partie du Pass d'Extension. Alors que beaucoup avaient parié sur la présence d'un personnage déjà connu, c'est finalement une nouvelle héroïne dénommée Ino qui rejoindra le groupe, équipée d'une toute nouvelle classe changeant le gameplay du jeu. Et en prime, l'arène sera également de retour avec Ino à partir du 14 octobre 2022.

Poursuivez l’aventure sur Aionios avec le deuxième volume du pass d’extension de Xenoblade Chronicles 3*6. Faites la connaissance d’Ino, une nouvelle héroïne mécanique et menez sa quête à bien pour qu’elle rejoigne votre groupe afin d’accéder à une nouvelle classe et à de nouvelles possibilités de gameplay. Les défis de l’arène, qui demanderont de se mettre à l’épreuve face à des vagues consécutives d’ennemis redoutables afin d’obtenir de puissants accessoires et des tenues spéciales feront eux aussi leur arrivée dans ce nouveau volume disponible le 14 octobre. Le pass d’extension de Xenoblade Chronicles 3, qui inclut un total de quatre volumes dont les sorties s’échelonneront jusqu’à la fin de l’année 2023, est d’ores et déjà disponible à l’achat sur le Nintendo eShop.