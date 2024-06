Summer Game Fest 2024 : toutes les annonces à retenir

L'E3, ça date ! Le célèbre salon des jeux vidéo de Los Angeles qui a pendant longtemps donné la tendance du marché des jeux vidéo, n'est plus. Désormais, c'est le Summer Game Fest qui ouvre le bal des conférences de l'été. Le côté salon professionnel a été totalement supprimé au profit d'un show à l'américaine qui fait office de pub géante pour l'industrie (et Geoff Keighley).

Le Summer Game Fest 2024 lance donc les hostilités ce 7 juin en direct du YouTube Theater de Los Angeles avec deux heures de trailers, d'interviews, d'annonces et d'avant-premières.

Si Nintendo n'a officiellement pas rejoint le Summer Game Fest 2024 (avec un NINTENDO DIRECT prévu ce mois-ci), on peut malgré tout s'attendre à retrouver des titres tournant sur Nintendo Switch durant l'évènement.

Retrouvez ci-dessous toutes les annonces concernant Nintendo ainsi que les principales annonces avec dans la foulée des news spéciales. Cet article sera régulièrement mis à jour au fur et à mesure de la soirée.

Les annonces à retenir du Summer Game Fest 2024

Une version LEGO d'Horizon, LEGO Horizon Adventures prévu sur Playstation et... Nintendo Switch ! Voir détails ICI

prévu sur Playstation et... Nintendo Switch ! Voir Harry Potter Quidditch Champions le 13 septembre sur PC et consoles dont la Nintendo Switch

le sur PC et consoles dont la Nintendo Switch Neva , le nouveau jeu des créateurs de Gris, bientôt sur Nintendo Switch. Juste magnifique.

, le nouveau jeu des créateurs de Gris, bientôt sur Nintendo Switch. Juste magnifique. Sonic X Shadow Generations : nouveau trailer et date de sortie : le 25 octobre 2024

: nouveau trailer et date de sortie : le Civilization VII sortira sur PC et consoles dont la Switch en 2025

Et aussi :

BATMAN : Arkham Shadow annoncé sur Meta

annoncé sur Meta Dragon Ball Sparkling Zero le 11 octobre sur PC, Xbox et PS5

le 11 octobre sur PC, Xbox et PS5 Cela a marché avec les tortues, alors pourquoi pas avec les Power rangers ? Ils reviennent avec Power Rangers : Rita's Rewind

Kingdom Come Deliverance II arrive en 2024

arrive en 2024 CAIRN : un impressionnant jeu de survie et d'escalade

: un impressionnant jeu de survie et d'escalade Wanderstop e nouveau jeu des créateurs de The Stanley Parable arrive cette année sur PC et PS5

e nouveau jeu des créateurs de arrive cette année sur PC et PS5 Premières images de la série TV tirée d' Among Us

Night Springs une extension pour Alan Wake II le 8 juin

une extension pour PALWORLD s'offre la mise à jour Sakurajima avec une nouvelle île

s'offre la mise à jour Sakurajima avec une nouvelle île Un trailer spécial pour Monster Hunter Wilds actuellement en développement sur plusieurs plateformes (peut-être sur NS2 ?)

Et c'est fini pour le qui se poursuit avec le Day of The Devs qui promet des annonces de jeux indépendants...

Arranger: A Role-Puzzling Adventure sortira sur Switch le 25 juillet 2024

sortira sur Switch Fear the Spotlight : un jeu au look PS1 prévu sur Switch

: un jeu au look PS1 prévu sur Switch Un DLC "Seeing Stars" pour A Little To The Left

