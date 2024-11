LEGO Horizon Adventures publié par PlayStation Publishing sur Nintendo Switch - Sackboy et Ratchet en DLC - Détails

On s'est habitué à voir sur Nintendo Switch, des jeux Xbox édités par Microsoft comme Pentiment, Ori and the Blind Forest : Definitive Edition ou encore Grounded mais jusqu'à présent on n'avait pas encore eu droit à des jeux édités par Playstation.

Mais il faut bien une première fois à tout. Ainsi dès la semaine prochaine , les possesseurs de Nintendo Switch pourront découvrir LEGO Horizon Adventures, la version LEGO de la célèbre licence de SONY Interactive composée de deux titres exclusifs aux consoles de Sony mais disponibles sur PC).

Développé comme les jeux principaux par le studio néerlandais Guerrilla Games, LEGO Horizon Adventures devrait donc permettre aux afficionados de Nintendo de faire la connaissance de la chasseuse Aloy et de son univers futuriste post-apocalyptique...

Mais ce n'est pas tout puisque selon la fiche eShop du jeu, LEGO Horizon Adventures est le premier titre Nintendo Switch édité par Playstation Publishing.

Sa version numérique est annoncée à 69,99€ pour un poids de 7,1 Go.

Pour 10 euros de plus, vous pourrez aussi télécharger un DLC spécial permettant d'obtenir notamment des tenues d'autres "héros Playstation", Ratchet et Sackboy ! Plus de détails en images ou avec la description ci-dessous.

Donc, en résumé, c'est un peu de Playstation (fait de briques et peut-être de broc) qui débarque sur Switch, la semaine prochaine , en attendant qu'un jour, qui sait, Nintendo édite des jeux sur Playstation et Xbox.

Pour rappel, LEGO Horizon Adventures est attendu le 14 novembre 2024 sur PC, Playstation et Nintendo Switch

Partez pour un futur lointain où une végétation luxuriante a envahi une Terre faite en briques LEGO. Rencontrez la tribu des Noras, installée dans le Cœur de la Mère, et découvrez les incroyables machines aux airs de dinosaures qui parcourent les forêts, les montagnes et les déserts s'étendant au-delà des murs du village... L'aventure LEGO de votre vie Rejoignez la chasseuse Aloy dans son combat pour sauver la Terre d'une ancienne entité numérique démoniaque et d'un groupe d'adorateurs du Soleil qui veulent mettre fin à l'ombre afin de baigner dans la lumière d'un monde en proie aux flammes. Jouez en solo ou avec vos amis Chassez des machines en solo avec Aloy ou débloquez Varl, Teersa et Érend, des héros truculents aux compétences uniques qui vous aideront à vaincre des ennemis et surmonter des défis. Amusez-vous à plusieurs en ligne, ou via une coop locale innovante sur un seul écran, afin de toujours jouer ensemble dans le même monde. Personnalisez votre foyer et vos personnages Donnez un relooking unique au village du Cœur de la Mère, décorez-le selon vos envies et débloquez des bâtiments et décorations LEGO uniques. Vous pouvez même obtenir des tenues hilarantes pour vos amis ! Pour les nouveaux et anciens fans de LEGO et Horizon Explorez des zones LEGO éblouissantes inspirées du monde d'Horizon, comme des forêts luxuriantes ou encore des montagnes impressionnantes et découvrez les secrets du passé d'Aloy. Aventurez-vous dans des creusets souterrains ou escaladez les emblématiques Grands-cous, le tout magnifiquement recréé en briques LEGO. Vous voulez encore plus de défis ? Rejouez des niveaux modifiés afin de vous mettre à l'épreuve et débloquez de nouvelles surprises, ou jetez un œil au tableau communautaire du Cœur de la Mère afin de venir en aide au village. Tentez de découvrir si vous êtes en mesure de maîtriser tous les aspects du jeu ! Voyagez vers un futur lointain, où le monde est fait de briques LEGO et où la nature a repris ses droits sur la Terre.

Notre histoire commence lorsqu'un chasseur grisonnant du nom de Rost trouve notre héroïne, Aloy, dans une caverne alors qu'elle n'est encore qu'un bébé et décide de l'élever à l'extérieur du village Nora.

Aloy se retrouve bientôt mêlée à une mission qui transcende de loin la découverte de soi. Guidée par l'holographe millénaire d'une scientifique nommée Elisabet, Aloy doit confronter Helis, le chef d'une bande d'adorateurs du soleil adeptes d'un vieux démon entouré de mystère.

Heureusement, Aloy n'est pas seule pour sauver le monde. Varl, Teersa et Erend, trois personnages colorés dotés de personnalités, de compétences, d'armes et de gadgets uniques se joignent à elle dans son aventure pour l'aider à chasser les machines et vaincre ses ennemis.

Jouez en solo en tant qu'Aloy, débloquez les personnages de Varl, Teersa et Erend et incarnez-les, ou partagez le plaisir en coopérant dans votre salon ou en ligne (le jeu en ligne peut nécessiter un abonnement payant).

Contenu de l'édition numérique DELUXE de LEGO Horizon Adventures :

Le jeu LEGO Horizon Adventures

Personnalisation Grand huit

Tenue Armure banuk

Tenue de l'Ombre

Tenue « Alliage » pour Aloy

Tenue Ratchet

Tenue Rivet

Tenue Sackboy

