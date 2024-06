Sonic X Shadow Generations : la date de sortie fuite sur le net

Comme vous le savez peut-être, Sonic Generations, sorti en 2011 sur PS3 et Xbox 360 (et 3DS) va revenir cette année sur PC et consoles, agrémenté de nouveaux niveaux dédiés à Shadow. Nommé Sonic X Shadow Generations, le jeu est prévu pour "cet automne" mais il se pourrait qu'on en apprenne plus aujourd'hui lors du Summer Game Fest 2024 (à voir dès 23H - Heure de Paris).

En attendant, quelques infos ont fuité sur le net et notamment la date de sortie du jeu. Sonic X Shadow Generations serait prévu le 25 octobre 2024 sur PS5, Xbox One/Series X et Nintendo Switch. Son prix devrait tourner autour de 49,99€ / 49,99$.

A ce stade, cela ne reste cependant qu'une rumeur mais on devrait logiquement rapidement être fixé.

Shadow the Hedgehog est de retour et il fait équipe avec Sonic classique et moderne dans SONIC X SHADOW GENERATIONS, une toute nouvelle collection offrant deux expériences uniques ! Incarnez Shadow the Hedgehog dans une histoire inédite et parcourez des niveaux emblématiques en 2D et 3D avec Sonic classique et moderne dans cette nouvelle version remastérisée de SONIC GENERATIONS.

Sonic X Shadow Generations sera disponible durant l'automne 2024 sur PC, PlayStation 5, PlayStation4, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch

Source : Dealabs