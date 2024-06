Sonic X Shadow Generations : du gameplay avec Sonic et Shadow

Suite au Summer Game Fest 2024 (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) qui nous a permis de découvrir un nouveau trailer et la date de sortie de Sonic X Shadow Generations, le site VGC a pu mettre les mains sur le jeu. Pour rappel, Sonic X Shadow Generations est un remaster de Sonic Generations sorti en 2011 sur PS3 et Xbox 360 qui inclut de nouvelles séquences et de nouveaux niveaux avec Shadow. Pour voir le jeu en action, retrouvez la vidéo de VGC ci-dessous.

Shadow the Hedgehog est de retour et il fait équipe avec Sonic classique et moderne dans SONIC X SHADOW GENERATIONS, une toute nouvelle collection offrant deux expériences uniques !

Incarnez Shadow the Hedgehog dans une histoire inédite et parcourez des niveaux emblématiques en 2D et 3D avec Sonic classique et moderne dans cette nouvelle version remastérisée de SONIC GENERATIONS.