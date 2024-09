Sonic X Shadow Generations dévoile le thème musical de Chaos Island

Version améliorée de Sonic Generations sorti initialement en 2011, Sonic X Shadow Generations proposera aux joueurs de vivre une version remasterisée du jeu de base, accompagné d'un nouveau contenu mettant Shadow à l'honneur. En attendant la sortie du jeu le 25 octobre prochain sur Nintendo Switch et supports concurrents, SEGA nous propose de découvrir une version revisitée du morceau Chaos Island : Acte 1, initialement composé par Tomoya Ohtani et remixé par R.B.U.

Les fans peuvent précommander le jeu dès aujourd'hui afin de recevoir une apparence iconique pour Sonic moderne basée sur son look de Sonic Adventure ! Celles et ceux qui commandent l'édition Digital Deluxe pourront jouer au jeu trois jours avant tout le monde et recevoir du contenu additionnel. De plus, les joueuses et joueurs qui précommandent l'édition physique Day One recevront également le journal de Gerald Robotnik, un carnet de 28 pages compilant ses réflexions et ses croquis sur la création de Shadow et de la station spatiale ARK.