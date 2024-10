Sonic X Shadow Generations est disponible sur Nintendo Switch

Envie d'une dose de nostalgie remise au goût du jour ? SEGA est fier de proposer aux fans du hérisson bleu Sonic X Shadow Generations, version améliorée de Sonic Generations sorti initialement en 2011 sur Nintendo 3DS et supports concurrents. Cette nouvelle version propose en plus des graphismes améliorés l'intégration de Shadow et d'une toute nouvelle histoire le concernant. Disponible depuis ce 25 octobre sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Le remaster complet de Sonic Generations combine la nostalgie de l'emblématique ère en 2D de Sonic à la frénésie fulgurante du gameplay propre au Sonic moderne en 3D. L'histoire évolue autour de Sonic et ses amis qui doivent traverser le temps et les dimensions afin de sauver leur univers en proie au chaos causé par une nouvelle menace. Les joueuses et joueurs pourront redécouvrir cette aventure avec des graphismes améliorés, de nouveaux défis et encore plus de contenu bonus ! Shadow Generations marque le sinistre retour de Black Doom, l'ennemi juré de Shadow, qui menace de conquérir le monde à nouveau. Les fans pourront incarner Shadow et plonger dans son sombre passé afin de débloquer ses pouvoirs latents, explorer ses origines et faire face à des ennemis familiers pour sauver le monde.