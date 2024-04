Hollow Knight : Silksong semble plus près que jamais

Cette fois-ci, c'est peut-être vraiment la bonne ! Sans nouvelle officielle d'Hollow Knight : Silksong depuis la conférence Xbox de juin 2022 , il semblerait qu'Hornet s'apprête à sortir de son cocon d'ici peu . Alors même que le jeu titre avait été annoncé en février 2019 en tant que jeu à part entière après n'avoir été qu'un simple DLC pour Hollow Knight, cette suite avait laissé ses fans sans nouvelles depuis de nombreux mois.

Mais les choses semblent bouger dans le bon sens puisque après une ouverture de page sur le Store de jeux Xbox (voir notre article) de nouvelles classifications de celui-ci en provenance de la Corée du Sud et de l'Australie tendent à confirmer que le titre est jouable dans son intégralité et que sa sortie serait plus proche qu'on ne pourrait le croire. Sortie en shadowdrop après la conférence Xbox en juin prochain ? Rien n'est certain, mais l'espoir fait vivre !