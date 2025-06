Hollow Knight : Silksong sortira avant les fêtes de fin d'année

Dans la foulée de l'annonce de la sortie de la console portable Xbox (voir tous les détails ICI) la Team Cherry a fait une brève lors du Xbox Games Showcase. Il semblerait que l'attente va prendre fin. Hollow Knight : Silksong, initialement annoncé en 2019 , sortira cette année, pour els fêtes, en même temps que la sortie de la ROG Xbox Ally.

Découvrez un immense empire hanté dans Hollow Knight : Silksong, la suite du jeu d'action-aventure récompensé.

Incarnez Hornet, la princesse protectrice de Hallownest et aventurez-vous dans un tout nouveau royaume régi par la soie et les chants ! Capturée et transportée dans ce monde inconnu, Hornet devra combattre ses ennemis et résoudre des mystères dans sa périlleuse ascension pour atteindre le sommet du royaume.