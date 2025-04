Hollow Knight : Silksong : nouvelles images de la version Nintendo SWITCH 2 - Prévu aussi sur la première Nintendo Switch

Aperçu, vite-fait dans le Nintendo Direct de présentation de la Nintendo SWITCH 2 (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI), Hollow Knight : Silksong, suite de l'inoubliable Hollow Knight de la Team Cherry devrait finalement sortir en 2025.

Attendu depuis son annonce, en 2019 , le jeu reste, à ce jour, bien mystérieux... Autant dire qu'on est plutôt heureux d'avoir de ses nouvelles grâce à de nouvelles captures d'écran repérées sur le site de Nintendo Japon.

Si ces images (que vous pouvez retrouver sur cette page) ne révèlent rien de fondamentalement nouveau, elles permettent d'apprécier l'évolution du titre en six ans comme relevé par des fans sur les réseaux.

Incarnez Hornet, la princesse protectrice de Hallownest et aventurez-vous dans un tout nouveau royaume régi par la soie et les chants ! Capturée et transportée dans ce monde inconnu, Hornet devra combattre ses ennemis et résoudre des mystères dans sa périlleuse ascension pour atteindre le sommet du royaume.

Par ailleurs, notez que la Team Cherry a confirmé sur X que si Hollow Knight : Silksong sortait bien sur Nintendo SWITCH 2, il restait toujours prévu sur la première Nintendo Switch (et sur toutes les consoles).

Pour rappel, Hollow Knight : Silksong est donc prévu cette année sur PC, Playstation, Xbox, Nintendo Switch et Nintendo SWITCH 2. En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Just to clarify...



Hollow Knight: Silksong is coming to both Nintendo Switch AND the Nintendo Switch 2.