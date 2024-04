Bientôt des nouvelles d'Hollow Knight Silksong ?

Annoncée en février 2019 , la tant attendue suite de Hollow Knight, nommée Hollow Knight: Silkson, se fait toujours attendre après plus de 5 ans depuis la sortie du jeu original, le 24 février 2017 sur PC et puis le 12 juin 2018 sur Nintendo Switch. Sans nouvelle de cette extension devenue suite à part entière depuis une bande-annonce lors de la conférence Xbox de juin 2022 , il se pourrait que le running-gag de nouvelles de cette arlésienne chaque premier avril viennent de porter ses fruits puisque le jeu dispose enfin d'une page sur le Microsoft Store de la Xbox, après des pages sur les magasins numériques de la Nintendo Switch, des consoles PlayStation et des différents revendeurs PC. Matthew Grifin, en charge du marketing du jeu s'en est d'ailleurs même amusé sur X (anciennement Twitter).

Hollow Knight: Silksong has a Microsoft Store page now! \o/https://t.co/KSw5Gg9lBs — Matthew Griffin (@griffinmatta) April 1, 2024