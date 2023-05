Hollow Knight: Silkson n'est pas près de sortir d'après son éditeur Matthew Griffin

Jeu indépendant le plus attendu depuis 2019 et suite de l'un des plus grand Metroidvania de ces dernières années, Hollow Knight: Silksong n'est malheureusement pas près de sortir. Annoncé en grande pompe pour une sortie d'ici juin prochain lors de la conférence Xbox + Bethesda de l'année dernière par Microsoft, le titre fera bel et bien l'impasse sur cette première moitié de l'année 2023 selon Matthew Griffin qui édite et se charge du marketing du jeu. Dans un message sur Twitter dont voici la traduction :

Matthew Griffin vient en effet de tempérer les attentes des joueurs concernant une sortie proche tout en explosant leurs compteurs de hype en affirmant que le jeu est encore plus grand que prévu (alors même qu'Hollow Knight premier du nom comportait déjà 47 boss et pas moins de 15 zones différentes). De quoi raviver une flamme déjà bien vive auprès des fans qui attendent le jeu depuis 2017 .

Hey gang, just a quick update about Silksong.



We had planned to release in the 1st half of 2023, but development is still continuing. We're excited by how the game is shaping up, and it's gotten quite big, so we want to take the time to make the game as good as we can.



Expect…