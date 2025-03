Hollow Knight : Silksong : enfin la grosse annonce attendue depuis six ans ?

C'est quasiment un running-gag. Annoncé en 2019 , la suite de l'inoubliable Hollow Knight de la Team Cherry reste à ce jour bien mystérieux si ce n'est qu'il alimente régulièrement le fil des rumeurs.

C'est une nouvelle fois le cas aujourd'hui après que des fans aient remarqué une mise à jour de la page Steam du jeu. Pas de nouvelle information si ce n'est que Hollow Knight : Silksong sera jouable dès sa sortie sur GeForce NOW.

Cependant avec la rumeur de la diffusion imminente d'un Nintendo Direct réservé à la première Switch (qui pourrait être un Direct Mini, un Partner Showcase, un Indie World ou une vue de l'esprit), les esprits s'échauffent et comme d'habitude : c'est la chenille qui redémarre.

Alors, vers une grosse annonce voire une sortie de Hollow Knight : Silksong, après plus de six ans d'attente ? Wait and see, et en attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Nintendolife