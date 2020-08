WWE 2K Battlegrounds dévoile son gigantesque roster

Présent lors du dernier Nintendo Direct mini "Partner Showcase" qui s'est déroulé il y a 1 mois de cela, WWE 2K Battlegrounds fait encore parlé de lui et nous dévoile aujourd'hui un peu plus d'informations à son sujet. Et en l'occurrence c'est le roster , c'est-à-dire la liste des personnages jouables, qui nous a été relayée par le site IGN.

En effet le jeu accueillera près de 70 combattants à sa sortie ce qui est un nombre tout à fait honorable. Ce n'est pas tout, 70 autres personnages jouables viendront s'ajouter à la liste un peu plus tard. Découvrez la liste complète avec le nom de chaque catcheur via l'image située ci-dessous. Si cela vous intéresse, retrouvez du gameplay du jeu ici.

Pour rappel, WWE 2K Battlegrounds est attendu sur nos Nintendo Switch le 18 septembre 2020 .

Source : Ign