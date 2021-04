New Pokémon Snap : les premières minutes du jeu en français

New Pokémon Snap est disponible depuis aujourd'hui en exclusivité sur Nintendo Switch. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un tout nouveau Pokémon SNAP, l'un des hits de la N64 qui à sa sortie en 1999 avait étonné de par son exploitation intelligente de la licence alors que les Pokémon connaissait un succès fulgurant. Plus de 20 plus tard , le succès des Pokémon est toujours là et ce nouveau Pokémon SNAP arrive à point nommé pour pour apporter un peu de fraîcheur à la licence...

Nou vous avons déjà donné notre avis dans notre test complet ainsi que celui de la presse en général dans la revue de presse du jeu. Mais si vous voulez voir à quoi ressemble réellement le jeu, retrouvez notre vidéo des 44 premières minutes (en français.)

