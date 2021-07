New Pokémon Snap va recevoir 3 nouvelles zones dans une mise à jour gratuite

Petite surprise du jour Game Freak et The Pokémon Company viennent d'annoncer que leur dernier jeu en date, New Pokémon Snap, allait voir arriver sous peu une mise à jour de contenu gratuite. Dès le 4 août , les joueurs pourront télécharger gratuitement une mise à jour qui inclura pas moins de 3 nouvelles zones à explorer pour le jeu.

Pour l'occasion, une bande-annonce a été diffusée et le site officiel du jeu a été mis à jour. Ces trois zones, explorables de jour comme de nuit, se nommeront respectivement :

Le Chemin Caché

Le Fleuve Rabord

Les Terres Désolées

Dans celles-ci vous pourrez croiser et prendre en photo 20 Pokémon supplémentaires inédits qu'il nous tarde de découvrir. Vous trouverez ci-dessous des images de cette mise à jour et des nouvelles zones à explorer.

Qu'en pensez-vous ? Cette mise à jour tombe-t-elle à pic ?

LE CHEMIN CACHÉ (JOUR ET NUIT) Lorsque vous explorez ce chemin caché du Parc Naturel d'Anthos, le Neo One rétrécit, faisant ainsi apparaître les Pokémon comme gigantesques. Dans cette zone palpitante, on entend même leur respiration ainsi que le bruit de leurs pas. Vous remarquerez certainement de nouveaux comportements chez des Pokémon déjà croisés. LE FLEUVE RABORD (JOUR ET NUIT) Le Fleuve Rabord se trouve à Calléis, où il coule le long d'une vallée sinueuse. Il irrigue toute l'île de son eau nourricière. Plusieurs Pokémon errent sur ses berges. Vous devrez prendre des photos tout en descendant le fleuve : anticipez les rapides et soyez prêt à photographier les Pokémon en pleine action ! LES TERRES DÉSOLÉES (JOUR ET NUIT) Dans cette zone, vous parcourrez les terres sauvages d'Haptos, où souffle un vent sec provenant du désert. On y trouve des éléments singuliers, comme des geysers ou des marais aux émanations toxiques. Ouvrez l'œil lors de votre exploration : certains Pokémon aiment se cacher sous terre ou dans les falaises rocheuses. VINGT POKÉMON SUPPLÉMENTAIRES FONT LEUR APPARITION ! Dans ces nouvelles zones, vous trouverez vingt Pokémon supplémentaires encore jamais aperçus à Lentis. Pour savoir de quels Pokémon il s'agit, ouvrez l'œil (et l'objectif) en jeu !