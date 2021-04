New Pokémon Snap a été confié à Bandai Namco grâce à Pokken Tournament

Le compte à rebours a commencé. D'ici une dizaine de jours , New Pokémon Snap sera disponible sur Nintendo Switch. Pour rappel, il s'agit d'une nouvelle version de Pokémon Snap qui en 1999 avait agréablement surpris les joueurs en s'imposant comme un incontournable de la N64. A l'époque le titre avait été développé par HAL Laboratory pour le compte de Nintendo. Cependant pour cette vraie fausse-suite, The Pokémon Company a confié le développement du jeu à Bandai-Namco qui s'était déjà occupé en 2016 de Pokken Tournament. C'est d'ailleurs le réalisateur de Pokken Tournament, Haruki Suzaki qui réalise New Pokémon Snap.

Dans une entrevue accordée à IGN, Haruki Suzaki explique que si Bandai Namco a hérité du projet s'est précisément à cause de Pokken Tournament. The Pokémon Company a aimé le résultat du jeu dans sa façon différente de traiter les Pokémon et c'est dans le même esprit " de rendre les Pokémon attrayants différemment" qu'Haruki Suzaki a entrepris le développement de New Pokémon Snap. Il a rencontré les développeurs du Pokémon Snap original et s'est attelé à créer un monde foisonnant dans lequel les Pokémon auraient l'air vivant

L'objectif principal était de construire le monde où vivent réellement les Pokémon sauvages dans ce jeu. Pour ce faire, nous avons d'abord entrepris de créer un monde passionnant en pensant à l'environnement dans lequel vivent les Pokémon, en créant des paysages en détail et en utilisant également la Nintendo Switch. Ce faisant, nous avons essayé de faire des Pokémon les stars du jeu en les faisant bouger naturellement et avec la sensation de présence, de sorte que c'est amusant de les regarder et c'est encore plus amusant de les prendre en photo.

Alors le résultat sera-t-il à la hauteur ? Il faudra encore patienter un peu avant de le découvrir. En attendant , n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires. Pour rappel, New Pokémon Snap sera disponible le 30 avril en exclusivité sur Nintendo Switch.

