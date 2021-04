Instax Mini Link SE - Imprimez vos plus belles captures d'écran Nintendo Switch

Alors que la Gameboy soufflait ses 32 bougies hier, les plus anciens d'entre-nous se rappellent encore avec nostalgie toute la folie qu'il y avait autour des accessoires à brancher à nos consoles portables. Si l'on retiendra les loupes éclairantes ou encore la GameBoy Caméra, aujourd'hui c'est le Game Boy Printer à qui l'on rend hommage. Fruit d'un partenariat avec instax Fujifilm, la dernière imprimante miniature dénommée Instax Mini Link SE propose aux joueurs de photographier leur contenu en jeu, et de les imprimer directement via ce petit dispositif. Une initiative qui tombe parfaitement bien étant donné que New Pokémon Snap sort la semaine prochaine sur la console hybride...

Pour imprimer rien de plus simple, il suffit de prendre une capture d'écran sur votre Nintendo Switch, de partager l'image via QR Code, de scanner ledit QR code via une appli dédiée, et choisir nos ultimes retouches avant de lancer l'impression. Proposé au prix de 109,99£ (environ 127€), vous retrouverez toutes les informations sur le produit sur le site dédié.

Game on. instax your hero.

Introducing our NEW instax mini Link app for Nintendo Switch and instax mini Link Special Edition ???? @NintendoUK @NintendoEurope



Coming 30th April 2021.

Check out https://t.co/jnfVelTu0f for more information! pic.twitter.com/vrVgD3xnkX — instax HQ (@instaxHQ) April 22, 2021

Source : Instax