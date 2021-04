New Pokémon Snap : nouvelles séquences de gameplay et guide en vidéo

New Pokémon Snap est l'un des "grands" jeux du mois d'avril attendus sur Nintendo Switch. Inspiré par le hit de la N64 de 1999, New Pokémon Snap nous entraîne une nouvelle fois dans un safari Photo à travers de nombreux environnements dépaysants afin de dénicher et d'immortaliser sur pellicule des Pokémon sauvages dans leur habitat naturel.. Pour rappel, comme dans le jeu original, le titre est en réalité un "rail shooter" dans lequel on mitraille avec un appareil photo et non une arme. Pour plus de détail, retrouvez une présentation complète ci-dessous ainsi qu'un nouveau long trailer japonais : un guide qui vous montrera un peu plus en détail la région fabuleuse de Lentis. En prime, retrouvez aussi deux publicités japonaises.

Pour rappel, New Pokémon Snap sera disponible le 30 avril en exclusivité sur Nintendo Switch.

Explorez des paysages verdoyants sur des îles inconnues pour prendre des photos de Pokémon dans leur habitat naturel

Voyagez vers les îles qui composent la région de Lentis. Dans cette région, de la végétation et certains des Pokémon sembleront avoir un éclat particulier. Faites des recherches sur ces Pokémon aux côtés du Professeur Miroir en explorant des jungles denses, des vastes déserts, et bien plus encore! Vos observations des Pokémon prospérant dans la nature peuvent aider à démêler la vérité derrière le phénomène Lumina. Les photos de Pokémon que vous prendrez serviront à créer votre propre Photodex Pokémon!



Enregistrez les photos dans votre album personnel pour les modifier et les retoucher. Lorsque vous terminez un parcours, vous pouvez ajuster la luminosité, l’ouverture focale, le zoom et d'autres aspects de votre photo grâce au mode Photo Plus. Ensuite, ajoutez des autocollants, des cadres et des filtres pour donner une touche personnelle. Partagez en jeu vos photos préférées avec votre famille et vos amis*. Vous pouvez également voir le type de photos que prennent les autres joueurs. Vous voyez quelque chose qui vous plaît? Attribuez une Médaille Pomme!



