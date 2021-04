New Pokémon Snap : présentation du premier niveau en vidéo

Dans une semaine vous allez pouvoir mitrailler les Pokémon en tout bien tout honneur dans New Pokémon Snap, la nouvelle version de l'inoubliable jeu de la N64, Pokémon Snap. Cette fois développé par Bandai Namco, New Pokémon Snap vous invite à capturer en photo le quotidien de plus de 200 Pokémon à travers des parcours permettant de découvrir une toute nouvelle région : Lentis. On vous a déjà donné un tas d'infos et présenté de nombreuses vidéos à travers nos news précédentes mais aujourd'hui nous vous invitons à découvrir le premier niveau du jeu grâce à Kit et Krysta de Nintendo Minute. L'occasion de constater que le jeu a l'air vraiment très proche du titre original... Pour plus d'infos, retrouvez la présentation complète du jeu ci-dessous et sinon, rendez-vous sur le site officiel du jeu.

Pour rappel, New Pokémon Snap sera disponible le 30 avril en exclusivité sur Nintendo Switch.

Explorez Lentis !

Bienvenue à Lentis, où les jungles sont aussi denses que les déserts sont vastes ! New Pokémon Snap est une aventure inédite inspirée du jeu sorti sur Nintendo 64 en 1999, Pokémon Snap. Au cours de cette aventure sur Nintendo Switch, vous serez chargé de mener des recherches sur les différentes îles de la région en photographiant des Pokémon afin de compléter votre Photodex Pokémon !

Parcourez les différentes îles de la région pour mener vos recherches en photographiant des Pokémon sauvages épanouis dans leur habitat naturel

Multipliez les rencontres, les découvertes et les photos !

Ouvrez l'œil et soyez à l'affût de mémorables instants à photographier. En parcourant le paysage, vous tomberez peut-être sur des Pokémon tapis dans des recoins cachés ou descendant soudainement en piqué depuis le ciel ! Dans New Pokémon Snap, l'environnement change radicalement d'une île à l'autre, offrant une grande diversité d'écosystèmes. N'oubliez pas d'examiner les plantes et les objets intrigants que vous apercevrez.

Cherchez des Pokémon dans des endroits inattendus...

Plus vous sillonnez un parcours, plus votre niveau d'exploration augmente. À un niveau d'exploration élevé, les Pokémon peuvent adopter des attitudes et des comportements différents. Plus vous explorerez, plus vous aurez d'occasions de faire de nouvelles rencontres, ainsi que des découvertes surprenantes.

Qui sait, vous croiserez même peut-être des Pokémon légendaires ou fabuleux…

Le mystérieux phénomène Lumina...

Les Pokémon et la flore de Lentis émettent parfois un léger scintillement. Ce phénomène, appelé Lumina, est propre à cette région. Dans New Pokémon Snap, vous serez chargé de percer le mystère du phénomène Lumina en étudiant les Pokémon de Lentis dans leur habitat naturel.

Constituez votre Pokedex !

Prenez des tas de photos, faites-les évaluer par le Professeur Miroir, puis gardez les meilleurs clichés pour constituer votre Photodex Pokémon !

Lorsque le Professeur Miroir juge vos photos, votre score final dépend de différents critères, comme la posture du Pokémon photographié, sa taille sur la photo, s'il est tourné vers vous ou pas, ou encore sa position dans le cadre.

Chaque photo se voit ensuite attribuer une à quatre étoiles en fonction de la rareté du comportement observé. Vous pouvez enregistrer une photo appartenant à chaque catégorie d'étoiles dans la page Photodex d'un Pokémon donné. Les clichés dotés de quatre étoiles sont les plus difficiles à capturer.

Il est essentiel de multiplier les missions d'exploration pour compléter votre Photodex Pokémon dans New Pokémon Snap

Dans New Pokémon Snap, les photos que vous prenez lors de vos explorations peuvent également être sauvegardées dans votre album, distinct de votre Photodex Pokémon.

Retouchez et partagez vos clichés

Lorsque vous term !inez un parcours, avant de sauvegarder les photos dans votre album, utilisez la fonction Photo Plus pour changer la luminosité, l'ouverture focale, ainsi que d'autres aspects de vos clichés.

Grâce à la fonction Photo Plus, vous pouvez augmenter l'ouverture focale et ajuster le point focal d'une photo donnée. Vous pouvez également améliorer la luminosité des photos sombres, ou encore attirer l'attention sur votre détail favori grâce au zoom.

Dans le menu « Retouches », ajoutez des autocollants, des cadres et des filtres aux photos sauvegardées dans votre album. Vous pouvez faire davantage ressortir vos photos en les personnalisant

Les joueurs et joueuses abonnés au service Nintendo Switch Online (vendu séparément) peuvent prendre part à des classements internationaux aux côtés de photographes Pokémon du monde entier dans différentes catégories, telles que le score total du Photodex Pokémon.

Si vous êtes abonné au service Nintendo Switch Online, vous pouvez aussi partager vos photos avec des joueurs et joueuses des quatre coins du monde. Publiez vos clichés favoris et admirez ceux des autres !