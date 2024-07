New Pokémon Snap est le premier jeu Pokémon à sortir en Chine depuis l'interdiction des consoles sur son territoire en 2000

En 2000, le gouvernement chinois a interdit la fabrication, la vente et l'importation de consoles de jeux vidéo, invoquant des inquiétudes sur les effets négatifs potentiels sur les jeunes, comme la dépendance, les problèmes scolaires et les impacts sur la santé mentale. Vingt-quatre ans plus tard, la Chine en est encore à la seconde génération de Pokémon et n'a pas connu les nombreux épisodes sortis depuis dès lors .

Mais c'est désormais de l'histoire ancienne puisque nous apprenons aujourd'hui que la Chine, grâce à la fin de cette interdiction, rattrape désormais son retard et vient d'annoncer que New Pokémon Snap sera le premier jeu de la saga Pokémon à débarquer en Chine sur Nintendo Switch. Il sera suivi par Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Evoli ainsi que Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Immortals Fenyx Rising, Zengeon et Samurai Shodown. Pour permettre à New Pokémon Snap de sortir dans l'Empire du milieu, le titre a eu droit à quelques modifications comme des changements d'icônes sans pour autant en altérer totalement le contenu.