New Pokémon Snap : des infos, une date de sortie et un nouveau trailer

On connait désormais un autre titre qui viendra garnir le catalogue de la Nintendo Switch en 2021. Il s'agit de New Pokémon Snap. Nouveau jeu, inspiré par le hit de la N64, des années 1999/2000 New Pokémon Snap avait été l'une des surprises du Pokémon Présents publié cet été (voir détails ICI.) Mais à part un premier trailer, les infos étaient pour le moins succinctes. Bonne nouvelle donc, puisqu' aujourd'hui nous découvrons enfin un nouveau trailer du jeu (voir ci-dessous) mais aussi de nouvelles infos. L'action du jeu se déroule dans une nouvelle région nommée Lentis composée de nombreux environnements luxuriants et dans laquelle vous devrez mener un safari Pokémon Photo pour le professeur Miroir et étudier l'étrange phénomène Lumina... Retrouvez le trailer et les infos officielles du jeu ci-dessous.

New Pokémon Snap sera disponible sur Nintendo Switch le 30 avril 2021.

New Pokémon Snap pour Nintendo Switch vous entraînera dans une aventure inédite inspirée du jeu classique sorti sur Nintendo 64, Pokémon Snap. Parcourez des plages, explorez des jungles, traversez des déserts et photographiez plus de 200 Pokémon, tout en étudiant l'étrange phénomène Lumina dans New Pokémon Snap. Bienvenue à Lentis, où les jungles sont aussi denses que les déserts sont vastes. Vous y photographierez une grande variété de Pokémon sauvages vivant épanouis au milieu des espaces naturels et préservés des nombreuses îles qui la compose. Les Pokémon et la flore de Lentis émettent parfois un léger scintillement. Ce phénomène, appelé Lumina, est propre à la région de New Pokémon Snap. À la demande du Professeur Miroir, vous mènerez une étude écologique à bord de votre fidèle véhicule Neo One. Vous devrez ainsi photographier les Pokémon de la région dans leurs habitats naturels, afin de percer le secret du phénomène Lumina. Le Professeur Miroir évaluera vos photos. Votre score final sera basé sur différents critères, comme la posture du Pokémon photographié, s'il est tourné vers vous ou pas, ou encore sa position dans le cadre. Ainsi, vous pourrez découvrir au fil de vos explorations des Pokémon adoptant des attitudes et des comportements encore inconnus. Prenez des tas de photos, faites-les évaluer, puis gardez les meilleurs clichés pour constituer votre Photodex Pokémon dans New Pokémon Snap !

Source : Pokemon