New Pokémon Snap : le guide de la région de Lentis en français

Encore un peu de patience et vous allez pouvoir partir à la chasse aux Pokémon grâce à New Pokémon Snap, le nouveau titre de The Pokémon Company développé par Bandai Namco. Pour ceux qui débarqueraient, New Pokémon Snap est une nouvelle version du jeu culte de la N64, Pokémon Snap. Ce n'est cependant pas un portage ni un remake mais bien un nouveau jeu qui reprend les bases de l'original. En pratique, il s'agit d'un "rail-shooter" qui vous invite à traquer et mitrailler plus de 200 Pokémon dans leur habitat naturel. Cependant si dans New Pokémon Snap, les phases de shooting sont intenses, elles n'en restent pas moins dénuées de violence puisque l'arme principal du jeu est un appareil photo.

L'objectif (c'est le cas de le dire) est donc de réussir à capturer tous les Pokémon de la région de Lentis en photo en essayant de capturer voire de provoquer des séquences uniques, amusantes et/ou étonnantes. Pour tout comprendre, retrouvez la présentation du jeu ci-dessous et surtout le guide FR de la région de Lentis en vidéo.

Pour rappel, New Pokémon Snap sera disponible le 30 avril en exclusivité sur Nintendo Switch.